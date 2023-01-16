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1 час назад

В Италии предупредили, что страны ЕС могут столкнуться с новыми трудностями из-за России в начале февраля

Илья Родин

Евросоюз в начале февраля столкнется с новыми сложностями из-за России, рассказала в статье для портала Money итальянская журналистка Вайолет Сильвестри. Об этом пишет «Газета.Ru».

Страны ЕС предупредили о новых трудностях из-за России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сильвестри уточнила, что 5 февраля 2023 года начнет действовать запрет на транспортировку российских нефтепродуктов, в том числе и дизельного топлива. Следовательно, добавила она, европейским странам грозят новые неприятности, так как неизвестно, от каких поставщиков будет поступать недостающее топливо.

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Журналистка пояснила, что ЕС ранее закупал порядка 220 млн баррелей российского дизельного топлива. На нем работали машины, суда, разнообразное оборудование.

По оценке Сильвестри, Россия может на фоне большого количества ограничительных мер снизить объемы производства нефтепродуктов и дизеля. Это, в свою очередь, приведет к дефициту этого вида топлива в мире и росту цен на него.

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