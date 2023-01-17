Инфляция в Германии достигла рекордного значения

Инфляция в Германии в 2022 году значительно увеличилась и достигла рекордного значения в 7,9%. Об этом во вторник сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

По его информации, потребительские цены в ФРГ в 2022 году в среднем выросли на 7,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом указывается, что годовой уровень инфляции оказался значительно выше, чем в предыдущие годы. В 2021 году он составлял 3,1%.

"Исторически высокий годовой уровень инфляции в основном обусловлен экстремальным ростом цен на энергоносители и продукты питания с начала войны в Украине", - отметила глава Федерального статистического ведомства Рут Бранд.

Темпы инфляции в ФРГ были высокими на протяжении всего 2022 года. Однако в декабре, как подчеркнули в ведомстве, инфляция в Германии немного замедлилась и достигла 8,6% в годовом исчислении. В ноябре она составила 10%. Максимального значения инфляция достигла в октябре - 10,4%.

В целом весь 2022 году, как заметила Бранд, был отмечен проблемами в поставках и значительным ростом цен в добывающих секторах экономики.

"Даже если бы это повышение цен не передалось потребителям в полном объеме, энергоносители и, в частности, продукты питания стали для них заметно дороже", - констатировала глава Федерального статистического ведомства.