Названы три главных риска для мировой экономики

В 2023 году может произойти глобальная рецессия, считают многие иностранные аналитики. В ходе Всемирного экономического форума в Давосе они перечислили ключевые проблемы для мировой экономики, передает Bloomberg.

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Обозреватель агентства Филип Олдрик отметил, что специалисты выделили инфляцию, макроэкономическую нестабильность и геополитические конфликты.

В прошлом году 73% бизнес-лидеров, опрошенных международной сетью компаний PricewaterhouseCoopers, предупредили о падении глобального роста в ближайший год. Такой негативный прогноз прозвучал впервые.

По словам двоих из пяти респондентов, их компании потерпят крах в ближайшем будущем. Другую точку зрения на этот счет имеет председатель PWC Боб Мориц. По его словам, прогнозы преувеличены.

Председатель пояснил, что в них уже заложили ожидания замедления, поскольку люди давно предрекли его приближение.

«По сравнению с финансовым кризисом 2008 года, сейчас руководители больше опасаются за экономику, но более уверены в том, что их компании «справятся с этим спадом», — подчеркнул специалист.