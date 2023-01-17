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2 часа назад

На форуме в Давосе назвали три главных риска для мировой экономики

Лера Букина

В 2023 году может произойти глобальная рецессия, считают многие иностранные аналитики. В ходе Всемирного экономического форума в Давосе они перечислили ключевые проблемы для мировой экономики, передает Bloomberg.

Названы три главных риска для мировой экономики
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Обозреватель агентства Филип Олдрик отметил, что специалисты выделили инфляцию, макроэкономическую нестабильность и геополитические конфликты.

В прошлом году 73% бизнес-лидеров, опрошенных международной сетью компаний PricewaterhouseCoopers, предупредили о падении глобального роста в ближайший год. Такой негативный прогноз прозвучал впервые.

По словам двоих из пяти респондентов, их компании потерпят крах в ближайшем будущем. Другую точку зрения на этот счет имеет председатель PWC Боб Мориц. По его словам, прогнозы преувеличены.

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Председатель пояснил, что в них уже заложили ожидания замедления, поскольку люди давно предрекли его приближение.

«По сравнению с финансовым кризисом 2008 года, сейчас руководители больше опасаются за экономику, но более уверены в том, что их компании «справятся с этим спадом», — подчеркнул специалист.

Ранее Международный валютный фонд заявил, что «фрагментация» мировой экономики может стоить ей до 7% глобального ВВП.

Экономика,Международный валютный фонд,
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