В ЕС пожелали России «десятилетия рецессии» из-за санкций

Еврокомиссия рассчитывает, что санкции Евросоюза «погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия», рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.
Фон дер Ляйен рассказала о последствиях санкций против Москвы в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия...» — подчеркнула она.
По словам главы Еврокомиссии, в результате Россия может лишиться современных и критических технологий.
Подробности новых санкций против России Урсула фон дер Ляйен больше не привела.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал санкции против РФ и отказался быть «рабом» США.