В ЕС пожелали России «десятилетия рецессии» из-за санкций

Еврокомиссия рассчитывает, что санкции Евросоюза «погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия», рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен рассказала о последствиях санкций против Москвы в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия...» — подчеркнула она.

По словам главы Еврокомиссии, в результате Россия может лишиться современных и критических технологий.

Подробности новых санкций против России Урсула фон дер Ляйен больше не привела.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.