В ЕС пожелали России «десятилетия рецессии» из-за санкций

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1 час назад

Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия"

Газета.Ruиещё 1

Еврокомиссия рассчитывает, что санкции Евросоюза «погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия», рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фон дер Ляйен рассказала о последствиях санкций против Москвы в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия...» — подчеркнула она.

По словам главы Еврокомиссии, в результате Россия может лишиться современных и критических технологий.

Подробности новых санкций против России Урсула фон дер Ляйен больше не привела.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал санкции против РФ и отказался быть «рабом» США.

Экономика,Зоран Миланович,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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