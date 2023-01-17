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1 час назад

Фон дер Ляйен: «Санкции погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия»

Лера Букина

Еврокомиссия хочет добиться того, чтобы российская экономика из-за санкций Евросоюза погрузилась в рецессию на десятилетия. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, передает ТАСС.

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», - подчеркнула она.

Ранее «Известия» сообщили, что Евросоюз задумался о введении ограничений в отношении патриарха Кирилла и «Росатома». Кроме того, они коснутся экспорта алмазов. Отмечалось, что такие рестрикции заложены в десятом пакете санкций.

10 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС усиливать санкционное давление на Россию, а также на тех, кто оказывает ей военную помощь.

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Газета L'Echo ранее проинформировала о том, что в прошлом году власти Бельгии заблокировали более €50 млрд российских активов в рамках санкционного давления Запада на Москву. Она подчеркнула, что в стране прибегли к проверкам на предмет обхода торговых санкций против России.

Экономика,Еврокомиссия,Росатом,ЕС,
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