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52 минуты назад

Путин потребовал добиться ощутимых результатов по повышению зарплат граждан

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Власти России должны в этом году добиться ощутимых результатов по повышению реальных зарплат граждан, такую задачу поставил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономике.

Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян
Фото: 

«Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В этом году нам нужно добиться ощутимых результатов по увеличению реальных зарплат, повышения благополучия российских семей», – передает его слова ТАСС.

Глава государства предложил также обсудить на совещании конкретные меры для решения первостепенных задач развития.

«Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках, и, конечно, рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития», – сказал президент.

Напомним, во вторник Путин проводит совещание по экономическим вопросам.

Экономика,Владимир Путин,Банк России,
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