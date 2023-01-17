Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян

Власти России должны в этом году добиться ощутимых результатов по повышению реальных зарплат граждан, такую задачу поставил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономике.
«Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В этом году нам нужно добиться ощутимых результатов по увеличению реальных зарплат, повышения благополучия российских семей», – передает его слова ТАСС.
Глава государства предложил также обсудить на совещании конкретные меры для решения первостепенных задач развития.
«Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках, и, конечно, рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития», – сказал президент.
Напомним, во вторник Путин проводит совещание по экономическим вопросам.