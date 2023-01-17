Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян

«Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках, и, конечно, рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития», – сказал президент.