СМИ: борщ на Украине подорожал на 21%

За почти год стоимость борща на Украине выросла на 21,22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического центра «Офис эффективного регулирования».

«99,2 гривны (около 2,71 доллара – ред.) - столько 13 января 2023 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту», - сообщили в центре.

Таким образом, с февраля 2022 года стоимость борща на Украине выросла на 21,22%. Больше всего за этот период подорожало мясо – на 63,67%. Морковь стала дороже на 26,48%, а сметана – на 30,52%. При этом более чем на 45% подешевели свекла и капуста.