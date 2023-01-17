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59 минут назад

СМИ: борщ на Украине подорожал на 21%

Елена Прошина

За почти год стоимость борща на Украине выросла на 21,22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического центра «Офис эффективного регулирования».

СМИ: борщ на Украине подорожал на 21%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«99,2 гривны (около 2,71 доллара – ред.) - столько 13 января 2023 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту», - сообщили в центре.

Таким образом, с февраля 2022 года стоимость борща на Украине выросла на 21,22%. Больше всего за этот период подорожало мясо – на 63,67%. Морковь стала дороже на 26,48%, а сметана – на 30,52%. При этом более чем на 45% подешевели свекла и капуста.

Ранее сообщалось, что на Украине значительно подорожало сало. В октябре за месяц цена увеличилась почти на 37 грн — до 199 грн (330 рублей), то есть на 17% по сравнению с сентябрем.

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