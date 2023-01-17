Стоимость борща на Украине за год выросла на 21,22%

В аналитическом центре «Офис эффективного регулирования» посчитали, что стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Порция супа на четырех человек, приготовленный по традиционному рецепту, 13 января 2023 года стоит 99,2 гривны (примерно 186 рублей). Больше всего из ингредиентов подорожало мясо — на 63,67%. Морковь стала дороже на 26,48%, сметана — на 30,52%. Однако свекла и капуста упали в цене более чем на 45%.

Ранее Государственная служба статистики сообщала, что инфляция на Украине по итогам 2022 года составила 26,6%. Согласно заявлению ведомства, инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,7%, а за год в общей сложности — 26,6%. Отмечается, что базовая инфляция в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,8%, а за год — 22,6%.