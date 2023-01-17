Туркмения прервала поставки газа в Узбекистан

Узбекистан на фоне аномальных холодов сообщил о перебоях с газоснабжением из-за прекращения поставок газа из соседней Туркмении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго Узбекистана.

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В ведомстве заявили, что возникшая 12 января чрезвычайная ситуация на месторождениях Туркмении из-за аномальных холодов привела к полному прерыванию импорта природного газа и сокращению импорта электроэнергии на 20 процентов.

Источник агентства в Минэнерго Узбекистана сообщил, что Ташкент в декабре 2022 заключил соглашение с Ашхабадом об импорте дополнительных 1,5 миллиарда кубометров газа в зимний сезон. В результате ежедневный объем поставок был увеличен с 15 миллионов до 35 миллиионов кубометров, что позволяло покрыть дефицит. Кроме того, ежесуточный импорт электроэнергии, поступающей от корпорации «Туркменэнерго» был увеличен с 17-18 миллионов до 20-21 миллионов киловатт-часов.

В ведомстве признали, что, несмотря на достаточную для удовлетворения спроса пропускную способность газопроводов и магистральных электрических сетей, существуют проблемы в обеспечении потребителей энергоресурсами из-за недостаточности ресурсов. В этой ситуации Узбекистан приостановил экспорт электроэнергии, чтобы обеспечить внутренний рынок.