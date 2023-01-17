Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
2 часа назад

Туркмения прервала поставки газа в Узбекистан

Lenta.ru

Узбекистан на фоне аномальных холодов сообщил о перебоях с газоснабжением из-за прекращения поставок газа из соседней Туркмении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго Узбекистана.

Туркмения прервала поставки газа в Узбекистан
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ведомстве заявили, что возникшая 12 января чрезвычайная ситуация на месторождениях Туркмении из-за аномальных холодов привела к полному прерыванию импорта природного газа и сокращению импорта электроэнергии на 20 процентов.

Источник агентства в Минэнерго Узбекистана сообщил, что Ташкент в декабре 2022 заключил соглашение с Ашхабадом об импорте дополнительных 1,5 миллиарда кубометров газа в зимний сезон. В результате ежедневный объем поставок был увеличен с 15 миллионов до 35 миллиионов кубометров, что позволяло покрыть дефицит. Кроме того, ежесуточный импорт электроэнергии, поступающей от корпорации «Туркменэнерго» был увеличен с 17-18 миллионов до 20-21 миллионов киловатт-часов.

В ведомстве признали, что, несмотря на достаточную для удовлетворения спроса пропускную способность газопроводов и магистральных электрических сетей, существуют проблемы в обеспечении потребителей энергоресурсами из-за недостаточности ресурсов. В этой ситуации Узбекистан приостановил экспорт электроэнергии, чтобы обеспечить внутренний рынок.

С начала декабря в Узбекистане установились аномальные холода. На этом фоне республика прекратила весь экспорт добытого на ее территории газа.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители