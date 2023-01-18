Министр энергетики РФ высказался о создании "Пакистанского потока"

Москва не видит препятствий для реализации проекта газопровода "Пакистанский поток" и работает над соответствующей дорожной картой с Исламабадом. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью газете The Nation, опубликованном в среду.
"Газопровод Север - Юг, переименованный в "Пакистанский поток", имеет важное значение как для России, так и для Пакистана. Правительство РФ уделяет этому вопросу большое внимание, - приводит издание слова министра. - Тем не менее подход к реализации таких проектов должен быть комплексным, что означает не только строительство самого газопровода, но и наличие источника газа для него. И сейчас мы обсуждаем проект как с точки зрения транспортировки регазифицированного газа, так и трубопроводного - из Ирана или по ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия - прим. ТАСС)".
Как отметил Шульгинов, Москва и Исламабад намерены разработать соответствующую дорожную карту в ближайшее время. Он также подчеркнул, что "не видит никаких препятствий" для реализации обозначенного проекта.
В Исламабаде с 18 по 20 января 2022 года состоится очередной раунд консультаций в рамках работы Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую сторону возглавит Шульгинов, пакистанскую - федеральный министр по экономическим вопросам Аяз Садик. Планируется, что на переговорах будут обсуждаться способы оплаты энергоресурсов, транспортные расходы и страхование.