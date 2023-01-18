Министр энергетики РФ высказался о создании "Пакистанского потока"

"Газопровод Север - Юг, переименованный в "Пакистанский поток", имеет важное значение как для России, так и для Пакистана. Правительство РФ уделяет этому вопросу большое внимание, - приводит издание слова министра. - Тем не менее подход к реализации таких проектов должен быть комплексным, что означает не только строительство самого газопровода, но и наличие источника газа для него. И сейчас мы обсуждаем проект как с точки зрения транспортировки регазифицированного газа, так и трубопроводного - из Ирана или по ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия - прим. ТАСС)".