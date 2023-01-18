В Morgan Stanley предсказали рост экономической активности в КНР

Экономическая активность в Китае будет быстро восстанавливаться в 2023 году благодаря эффективным мерам по стимулированию роста и преодолению последствий пандемии. Об этом заявил ведущий экономист банка Morgan Stanley Четан Ахья в опубликованном в среду интервью агентству Xinhua.

По его мнению, экономическая политика китайских властей и оптимизация мер по борьбе с коронавирусом "повысят уверенность частного сектора и приведут к росту внутреннего потребления", что, как ожидается, станет основным фактором для восстановления активности в экономике и роста ВВП страны.

В недавнем докладе Morgan Stanley был представлен новый прогноз экономического роста Китая. Эксперты считают, что ВВП увеличится на 5,7%, а не на 5,4%, как ожидалось ранее. По словам Ахьи, основанием для пересмотра выводов стали изменения в бюджетно-налоговой и монетарной политике КНР, которые призваны стабилизировать рыночную ситуацию в стране. Рост ВВП Китая положительно скажется на мировой экономике, заявил он, добавив, что "восстановление Китая обеспечит подъем совокупного спроса в мире, прежде всего в странах Азии и Европы".