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43 минуты назад

Эксперт Morgan Stanley ожидает роста экономической активности в КНР в 2023 году

ТАСС

Экономическая активность в Китае будет быстро восстанавливаться в 2023 году благодаря эффективным мерам по стимулированию роста и преодолению последствий пандемии. Об этом заявил ведущий экономист банка Morgan Stanley Четан Ахья в опубликованном в среду интервью агентству Xinhua.

В Morgan Stanley предсказали рост экономической активности в КНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, экономическая политика китайских властей и оптимизация мер по борьбе с коронавирусом "повысят уверенность частного сектора и приведут к росту внутреннего потребления", что, как ожидается, станет основным фактором для восстановления активности в экономике и роста ВВП страны.

В недавнем докладе Morgan Stanley был представлен новый прогноз экономического роста Китая. Эксперты считают, что ВВП увеличится на 5,7%, а не на 5,4%, как ожидалось ранее. По словам Ахьи, основанием для пересмотра выводов стали изменения в бюджетно-налоговой и монетарной политике КНР, которые призваны стабилизировать рыночную ситуацию в стране. Рост ВВП Китая положительно скажется на мировой экономике, заявил он, добавив, что "восстановление Китая обеспечит подъем совокупного спроса в мире, прежде всего в странах Азии и Европы".

Ранее Всемирный банк указал в докладе на ухудшение экономической активности в Китае в 2022 году из-за ограничений, связанных с COVID-19, засухи и продолжающейся напряженности в секторе недвижимости, что ограничивало потребление и производство. Спад активности привел к снижению в прошлом году темпов роста ВВП страны, который составил 2,7%, что на 6,4 процентных пункта меньше, чем в 2021 году.

Экономика,Всемирный Банк,
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