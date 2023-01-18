Мультимиллиардеры в Давосе попросили увеличить налог на богатство

Группа сверхбогатых людей, назвавших себя «патриотическими миллионерами», обратилась к мировым лидерам и представителям бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе с призывом увеличить налоги на богатство. Об этом со ссылкой на The Guardian пишет ТАСС.

По данным издания, открытое письмо, озаглавленное «Цена экстремального богатства», было направлено участникам форума группой из 205 мультимиллионеров и миллиардеров из 13 стран.

Его авторы, среди которых наследница компании Disney Эбигейл Дисней и американский актер Марк Руффало, известный по роли супергероя Халка, указали на необходимость помочь преодолеть кризис роста стоимости жизни.

«Решение проблемы очевидно для всех. Необходимо обложить налогами нас, сверхбогатых, и начать этот процесс прямо сейчас», - говорится в обращении.

Традиционный Всемирный экономический форум проходит в этом году с 16 по 20 января. При этом агентство Bloomberg ранее обратило внимание на то, что в нем не принимают участие российские и китайские бизнесмены, которые еще недавно были «неотъемлемым атрибутом Давоса».