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18 минут назад

Сверхбогатые люди призвали участников Давоса брать с них больше налогов

Алиса Селезнёва

Группа сверхбогатых людей, назвавших себя «патриотическими миллионерами», обратилась к мировым лидерам и представителям бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе с призывом увеличить налоги на богатство. Об этом со ссылкой на The Guardian пишет ТАСС.

Мультимиллиардеры в Давосе попросили увеличить налог на богатство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, открытое письмо, озаглавленное «Цена экстремального богатства», было направлено участникам форума группой из 205 мультимиллионеров и миллиардеров из 13 стран.

Его авторы, среди которых наследница компании Disney Эбигейл Дисней и американский актер Марк Руффало, известный по роли супергероя Халка, указали на необходимость помочь преодолеть кризис роста стоимости жизни.

«Решение проблемы очевидно для всех. Необходимо обложить налогами нас, сверхбогатых, и начать этот процесс прямо сейчас», - говорится в обращении.

Традиционный Всемирный экономический форум проходит в этом году с 16 по 20 января. При этом агентство Bloomberg ранее обратило внимание на то, что в нем не принимают участие российские и китайские бизнесмены, которые еще недавно были «неотъемлемым атрибутом Давоса».

По данным издания, списки участников форума, отражают глобальные изменения в мире. Так как спецоперация на Украине и остракизм России со стороны Запада фактически «исключили российских олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит».

Экономика,Марк Руффало,Walt Disney,
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