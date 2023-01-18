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16 минут назад

Раскрыт инициатор отключения России от SWIFT

Мария Иванова

Немецкий канал Welt назвал экс-премьера Болгарии Кирилла Петкова инициатором отключения российских банков от SWIFT и заморозки активов Центробанка России. Также канал утверждает, что София секретно поставляла Украине оружие и топливо.

Как утверждает Welt, Петков начал лоббировать санкции против России уже 25 февраля 2022 года, во время Европейского совета. Он «обошел каждого из лидеров и провел с ними беседы, объясняя, что президент Украины Владимир Зеленский не протянет без помощи и 24 часов».

Большинство лидеров были настроены к его призывам скептически, но в итоге отключение крупных банков РФ от SWIFT и заморозка активов были реализованы, хотя и позже. В европейских кругах эти санкции якобы называют «болгарским предложением».

В то же время Болгария вместе с Венгрией оказались единственными странами НАТО, официально не поставлявшими Украине оружие.

Но, согласно расследованию Welt, на момент поездки Петкова в Киев в конце апреля 2022-го болгарское правительство уже инициировало процедуру всесторонней военной помощи Украине.

Канал подчеркивает, что София активно поддерживала Киев боеприпасами и дизельным топливом. Однако чтобы избежать поставок оружия по официальным каналам, Болгария передавала его через стран-посредников. По подсчетам немецких СМИ, Болгария покрывала треть потребностей Украины в боеприпасах, а в период с апреля по август обеспечила 40 процентов дизельного топлива для украинской армии.

«Это любопытно, учитывая тот факт, что единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии принадлежит России», - отметил канал.

Летом 2022 года перед своим уходом в отставку Петков организовал высылку 70 российских дипломатов и сотрудников из числа техперсонала. Он утверждал, что высылаемые дипломаты «работали под прикрытием» и занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

Больше банков России захотели исключить из глобальной системы SWIFT

Петков, представитель проевропейских сил Болгарии, заявлял, что вотум недоверия ему устроили недобросовестные политики, которые боятся раскрытия крупных коррупционных схем. Также он связывал голосование с «российским проникновением» и пообещал «отвоевать страну».

Экономика,Владимир Зеленский,Банк России,Европейский совет,НАТО,
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