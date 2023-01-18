Немецкий канал Welt назвал экс-премьера Болгарии Кирилла Петкова инициатором отключения российских банков от SWIFT и заморозки активов Центробанка России. Также канал утверждает, что София секретно поставляла Украине оружие и топливо.

Как утверждает Welt, Петков начал лоббировать санкции против России уже 25 февраля 2022 года, во время Европейского совета. Он «обошел каждого из лидеров и провел с ними беседы, объясняя, что президент Украины Владимир Зеленский не протянет без помощи и 24 часов».

Большинство лидеров были настроены к его призывам скептически, но в итоге отключение крупных банков РФ от SWIFT и заморозка активов были реализованы, хотя и позже. В европейских кругах эти санкции якобы называют «болгарским предложением».

В то же время Болгария вместе с Венгрией оказались единственными странами НАТО, официально не поставлявшими Украине оружие.

Но, согласно расследованию Welt, на момент поездки Петкова в Киев в конце апреля 2022-го болгарское правительство уже инициировало процедуру всесторонней военной помощи Украине.

Канал подчеркивает, что София активно поддерживала Киев боеприпасами и дизельным топливом. Однако чтобы избежать поставок оружия по официальным каналам, Болгария передавала его через стран-посредников. По подсчетам немецких СМИ, Болгария покрывала треть потребностей Украины в боеприпасах, а в период с апреля по август обеспечила 40 процентов дизельного топлива для украинской армии.

«Это любопытно, учитывая тот факт, что единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии принадлежит России», - отметил канал.

Летом 2022 года перед своим уходом в отставку Петков организовал высылку 70 российских дипломатов и сотрудников из числа техперсонала. Он утверждал, что высылаемые дипломаты «работали под прикрытием» и занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.