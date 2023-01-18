Назван ключевой торговый партнер России

Китаю присвоили статус основного торгового партнера России по итогам прошлого года. Об этом проинформировали «Ведомости».
Издание сослалось на сведения Федеральной таможенной службы (ФТС). Согласно ее данным, рост товарооборота между государствами составил 28%.
На второй строчке расположилась Турция. Товарооборот с этой страной продемонстрировал рост на 84%. На третьем месте - Нидерланды (-0,1%). В первой пятерке стран по объемам торговли также оказались ФРГ (-23%) и Белоруссия (+10%).
Мировые цепочки поставок скорректировались в связи с узакониванием параллельного импорта.
Ранее главное таможенное управления КНР дало свою оценку по товарообороту между Россией и Китаем в 2022 году. Он стал рекордным. Рост составил 29,3%. Стране за отчетный период удалось ввезти на территорию РФ продукции на 76,122 миллиарда долларов, что продемонстрировало рост к предыдущему году на 12,8%. Также ведомство проинформировало об увеличении поставок из России в Китай - на 43,4%, до 114,149 миллиарда долларов. В прошлом месяце товарооборот двух государств достиг 17,805 миллиарда долларов. России удалось ввезти в КНР продукции на сумму 8,996 миллиарда, Китаю в РФ - на 8,808 миллиарда.