Назван ключевой торговый партнер России

На второй строчке расположилась Турция. Товарооборот с этой страной продемонстрировал рост на 84%. На третьем месте - Нидерланды (-0,1%). В первой пятерке стран по объемам торговли также оказались ФРГ (-23%) и Белоруссия (+10%).

Ранее главное таможенное управления КНР дало свою оценку по товарообороту между Россией и Китаем в 2022 году. Он стал рекордным. Рост составил 29,3%. Стране за отчетный период удалось ввезти на территорию РФ продукции на 76,122 миллиарда долларов, что продемонстрировало рост к предыдущему году на 12,8%. Также ведомство проинформировало об увеличении поставок из России в Китай - на 43,4%, до 114,149 миллиарда долларов. В прошлом месяце товарооборот двух государств достиг 17,805 миллиарда долларов. России удалось ввезти в КНР продукции на сумму 8,996 миллиарда, Китаю в РФ - на 8,808 миллиарда.