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1 час назад

Инвестор предсказал крах эпохи великого доллара

Лера Букина

Финансист из США, инвестор и основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио сообщил о постепенном завершении эпохи мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике. Соответствующим мнением он поделился в беседе с японским изданием Nikkei.

Инвестор предсказал крах эпохи великого доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник отметил, что сегодня ключевыми державами и их союзниками формируются экономические, финансовые и военные блоки.

Эксперт указал на наличие крупных долгов у США, Европы и Японии. Эти страны, как уточнил финансист, значительным образом зависят от собственных регуляторов, которые, в свою очередь, занимаются печатанием средств для приобретения государственных долгов. При увеличении монетизации долгов держатели долговых активов получат плохую доходность с поправкой на инфляцию, считает Далио.

Специалист рекомендует инвесторам сфокусироваться на государствах, которые не так уязвимы в случае международных конфликтов. Их финансовые системы должны быть устойчивыми, указал он. Речь идет о странах Юго-Восточной Азии, а именно об Индонезии, Вьетнаме, а также Индии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия стремится обезопасить себя от американской валюты, поэтому активно приобретает золото. Авторы публикации отмечают, что Москва вкладывается в общепризнанные «настоящие» деньги. К этому идет и Китай. Эти страны, как указано в статье, выступают за дедолларизацию.

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