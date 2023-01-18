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1 час назад

Шольц объяснил способность Германии жить без российского газа

Лера Букина

Германия в текущем году не столкнется с рецессией, заявил в беседе с агентством Bloomberg канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, на это есть причины. Как уточнил канцлер, речь идет об аномально теплой зиме, а также появлении новых терминалов для СПГ. Это позволило государству найти замену российскому газу и нарастить поставки энергоресурсов из других стран, добавил Шольц.

В публикации подчеркивается, что Германия переносит зимний энергетический кризис менее болезненно, чем ожидалось ранее. Поддержать экономику, как заявил Шольц, помогла диверсификация поставок.

Первый танкер со сжиженным природным газом прибыл из США в Германию

Агентство подчеркнуло, что властям Германии следует ускорить переход к энергетике на возобновляемых источниках, чтобы ее промышленная база сохранила свою конкурентоспособность.

Ранее сообщалось, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), отбор газа из подземных хранилищ Европы вырос вдвое из-за незначительного понижения температуры воздуха на континенте.

За газовые сутки 16 января запасы уменьшились максимально за последние 30 дней – на 0,41% или 459 млн куб. м (минимальный показатель с 2014 года), в то время как закачка в них – 18 млн куб. м.

Экономика,Олаф Шольц,
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