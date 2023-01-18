Шольц объяснил способность Германии жить без российского газа

Германия в текущем году не столкнется с рецессией, заявил в беседе с агентством Bloomberg канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, на это есть причины. Как уточнил канцлер, речь идет об аномально теплой зиме, а также появлении новых терминалов для СПГ. Это позволило государству найти замену российскому газу и нарастить поставки энергоресурсов из других стран, добавил Шольц.

В публикации подчеркивается, что Германия переносит зимний энергетический кризис менее болезненно, чем ожидалось ранее. Поддержать экономику, как заявил Шольц, помогла диверсификация поставок.

Агентство подчеркнуло, что властям Германии следует ускорить переход к энергетике на возобновляемых источниках, чтобы ее промышленная база сохранила свою конкурентоспособность.

Ранее сообщалось, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), отбор газа из подземных хранилищ Европы вырос вдвое из-за незначительного понижения температуры воздуха на континенте.