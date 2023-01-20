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2 часа назад

Поставки СПГ в Китай из России в 2022 году выросли на 43,9%

ТАССиещё 2

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в 2022 году увеличились на 43,9%, до 6,5 млн тонн. Об этом сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР.

Поставки СПГ в Китай из России в 2022 году выросли на 43,9%
Фото: ТАССТАСС

В стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из РФ вырос в 2,4 раза, превысив $6,74 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на 4-м месте.

Ведущим поставщиком сжиженного газа КНР в 2022 году традиционно оставалась Австралия (21,85 млн тонн, 15,98 млрд долларов), за ней следовали Катар (15,69 млн тонн, $11,54 млрд) и Малайзия (7,36 млн тонн, $6,81 млрд). После РФ шли Индонезия (3,74 млн тонн, $3,08 млрд) и США (2,09 млн тонн, $2,19 млрд).

По данным китайской таможни, в декабре поставки СПГ из России в Китай снизились по сравнению с ноябрем на 20%, составив 682,55 тыс. тонн. В стоимостном выражении они сократились на 22%, до $634,05 млн.

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