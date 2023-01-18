СМИ: ошибка Байдена позволила России увеличить доходы

Энергетическая политика президента США Джо Байдена позволила России резко увеличить свои доходы от продажи нефти, угля и газа. Об этом сообщает The Washington Times.

По данным издания, в 2022 году РФ смогла получить от продажи энергоресурсов значительно больше доходов, чем годом ранее. При этом в 2023 году, по мнению экспертов, данный показатель может вырасти еще на треть.

В WP напомнили, что США ввели запрет на импорт энергоресурсов из России раньше стран Евросоюза. Именно это и стало главной ошибкой Байдена, уверены в газете. Она заключается в том, что Вашингтон мог бы заменить РФ на мировом энергетическом рынке, но он не развивает собственную добычу полезных ископаемых и тем самым лишь провоцирует рост цен на энергоресурсы в мире на пользу Москве.