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2 часа назад

СМИ: ошибка Байдена позволила России увеличить доходы

Елена Прошина

Энергетическая политика президента США Джо Байдена позволила России резко увеличить свои доходы от продажи нефти, угля и газа. Об этом сообщает The Washington Times.

СМИ: ошибка Байдена позволила России увеличить доходы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, в 2022 году РФ смогла получить от продажи энергоресурсов значительно больше доходов, чем годом ранее. При этом в 2023 году, по мнению экспертов, данный показатель может вырасти еще на треть.

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В WP напомнили, что США ввели запрет на импорт энергоресурсов из России раньше стран Евросоюза. Именно это и стало главной ошибкой Байдена, уверены в газете. Она заключается в том, что Вашингтон мог бы заменить РФ на мировом энергетическом рынке, но он не развивает собственную добычу полезных ископаемых и тем самым лишь провоцирует рост цен на энергоресурсы в мире на пользу Москве.

В WP назвали это «просчетом» Байдена. Кроме того, по мнению издания, вся политика президента США в области энергетики является «недальновидной».

Экономика,Джозеф Байден,ЕС,
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