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1 час назад

РБК: вице-премьер Мантуров призвал открыть у входов в ТЦ киоски с отечественной продукцией

Газета.Ruиещё 1

Глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал регионам организовать работу по открытию у входов в торговые центры и магазины киосков для товаров отечественных производителей. Об этом сообщает РБК.

Мантуров предложил открыть у ТЦ киоски с российской продукцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рекомендация связана с созданием условий для сбыта продукции производителей и фермеров, а также для реализации распоряжения правительства от 2021 года о мерах обеспечения продовольственной безопасности, отмечает издание.

В пресс-службе Минпромторга пояснили РБК, что данный документ носит рекомендательный характер, и схему размещения нестационарных торговых объектов разрабатывает и утверждает сам орган местного самоуправления.

При этом в отправленном регионам документе, как подчеркивает издание, указано, что власти должны до 1 июля этого года предоставить в министерство доклад с приложением фотографий нестационарных торговых объектов, размещенных возле входов в ТЦ и магазины.

Ранее сообщалось, что российские производители электроники попросили правительство поднять ввозные пошлины на зарубежную светотехнику и компоненты для нее на 10–15% ради стимулирования спроса на отечественные компоненты.

Экономика,Денис Мантуров,Минпромторг,
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