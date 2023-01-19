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1 час назад

Что станет важнее нефти в ближайшие 50 лет

Ferra.ru

В ближайшие 50 лет полупроводники станут важнее, чем местоположение запасов нефти, считает генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

Что станет важнее нефти в ближайшие 50 лет
Фото: ТАССТАСС

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он отметил, что расположение запасов нефти определяло международную политику последние 50 лет. В будущем же более важным фактором станут цепочки поставок технологий и мест производства полупроводников.

Не забыл Гелсингер и упомянуть об инвестициях Intel в эту отрасль. Так, например, 20 млрд долларов компания вкладывает в два завода в США и до 90 млрд долларов в новые европейские заводы.

При этом данные инвестиции представитель Intel назвал полезными не только для компании, но и для «глобализации самого важного ресурса для будущего мира».

Экономика,Intel,
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