Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg заявил о победе Европы над Россией «в газовой войне»

Лера Букина

Европе удалось одержать победу над Россией в газовой войне из-за теплой зимы. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает «Прайм».

Однако, как указал автор статьи, жителей Европы в скором времени ждут настоящие морозы. Так, период теплой погоды заканчивается. При этом в статье говорится, что даже при таком сценарии газа все равно «хватит на всех», несмотря на сокращение Россией экспорта «голубого топлива».

В Европе назвали альтернативу российскому газу

Авторы публикации подчеркивают, что Европе дорого обошлась данная победа. Странам пришлось выделить на энергетические субсидии почти триллион евро. При этом, как отмечается в статье, оптовая и розничная стоимость газа и электричества все равно демонстрирует высокие уровни. И эти значения выше тех, что были до наступления кризиса. Подчеркивается, что тарифы на электроэнергию в Европе могут упасть только во второй половине года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в текущем году не столкнется с рецессией. По его словам, на это есть причины. Как уточнил канцлер, речь идет об аномально теплой зиме, а также появлении новых терминалов для СПГ. Это позволило государству нарастить поставки импортного газа, добавил Шольц.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), отбор газа из подземных хранилищ Европы вырос вдвое из-за незначительного понижения температуры воздуха на континенте.

Экономика,Олаф Шольц,
55
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители