Bloomberg заявил о победе Европы над Россией «в газовой войне»

Европе удалось одержать победу над Россией в газовой войне из-за теплой зимы. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает «Прайм».

Однако, как указал автор статьи, жителей Европы в скором времени ждут настоящие морозы. Так, период теплой погоды заканчивается. При этом в статье говорится, что даже при таком сценарии газа все равно «хватит на всех», несмотря на сокращение Россией экспорта «голубого топлива».

Авторы публикации подчеркивают, что Европе дорого обошлась данная победа. Странам пришлось выделить на энергетические субсидии почти триллион евро. При этом, как отмечается в статье, оптовая и розничная стоимость газа и электричества все равно демонстрирует высокие уровни. И эти значения выше тех, что были до наступления кризиса. Подчеркивается, что тарифы на электроэнергию в Европе могут упасть только во второй половине года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в текущем году не столкнется с рецессией. По его словам, на это есть причины. Как уточнил канцлер, речь идет об аномально теплой зиме, а также появлении новых терминалов для СПГ. Это позволило государству нарастить поставки импортного газа, добавил Шольц.