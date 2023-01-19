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38 минут назад

ООН сочла неэффективной зерновую сделку

Lenta.ru

ООН назвала неэффективной работу зерновой сделки и призвала к ее улучшению. Об этом сообщает Reuters.

«Организация Объединенных Наций призывает все стороны работать над устранением препятствий для сокращения отставания и повышения операционной эффективности», — говорится в заявлении организации.

В ООН отметили, что среднее время ожидания судов, перевозящих зерно, между заявкой и инспекцией составляет 21 день.

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Ранее глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в зерновую сделку нужно включить дополнительный пункт. По ее словам, в соглашение следует добавить поставки стали, чтобы поддержать пострадавшую экономику. Помимо этого, она предложила задействовать больше портов и увеличить объемы экспорта.

Министр добавила, что доходы страны рухнули из-за падения экспорта основных товаров и ударов по энергетической инфраструктуре. По ее данным, в прошлом году ВВП сократился на 30,2 процента.

Экономика,ООН,
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