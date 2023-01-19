Минфин ФРГ объявил о независимости от российских энергоносителей

Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру и перестала зависеть от российских энергоносителей. Об этом заявил британской вещательной корпорации Би-би-си министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

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«Конечно, Германия все еще зависит от поставок энергоносителей, но не из России, а с мировых рынков», — пояснил министр.

В прошлом ФРГ импортировала около половины своего газа и более трети своей нефти из России. В стремлении найти альтернативные источники энергии страна открыла угольные электростанции, отложила планы по закрытию трех оставшихся атомных электростанций и настаивала на увеличении мощностей для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и НАС.

Линднер отметил, что новый терминал для сжиженного природного газа в Германии был построен примерно за восемь месяцев. Кроме того, планируются дополнительные инвестиции в инфраструктуру, добавил он.

«Это только [один] пример огромных изменений в политике Германии», — резюмировал министр, добавляя, что власти «поняли, что должны укреплять нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера [Ангелы] Меркель», которая «была сосредоточена на сильных сторонах прошлого», в то время как «теперь мы развиваем сильные стороны будущего».