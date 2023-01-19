Минфин ФРГ объявил о независимости от российских энергоносителей

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия больше не зависит от импорта российских энергоносителей. Об этом он рассказал в интервью BBC News.

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По словам министра, Берлину удалось полностью диверсифицировать свою энергетическую инфраструктуру и найти новые источники импорта газа.

«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но теперь уже не от импорта из России, а от мировых рынков», - подчеркнул Линднер.

Глава Минфина подчеркнул, что раньше Германия закупала в РФ примерно половину потребляемого газа и больше трети всей нефти.

На фоне украинского кризиса и сокращения поставок газа из РФ страна снова открыла угольные электростанции, передумала закрывать три оставшиеся АЭС и начала импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ).

Линднер обратил внимание, что Германия построила новый терминал для СПГ всего за восемь месяцев.

По оценкам Еврокомиссии (ЕК), до начала украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.