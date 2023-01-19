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1 час назад

В Германии заявили о независимости от российского газа

Мария Иванова

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия больше не зависит от импорта российских энергоносителей. Об этом он рассказал в интервью BBC News.

Минфин ФРГ объявил о независимости от российских энергоносителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, Берлину удалось полностью диверсифицировать свою энергетическую инфраструктуру и найти новые источники импорта газа.

«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но теперь уже не от импорта из России, а от мировых рынков», - подчеркнул Линднер.

Глава Минфина подчеркнул, что раньше Германия закупала в РФ примерно половину потребляемого газа и больше трети всей нефти.

На фоне украинского кризиса и сокращения поставок газа из РФ страна снова открыла угольные электростанции, передумала закрывать три оставшиеся АЭС и начала импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ).

Линднер обратил внимание, что Германия построила новый терминал для СПГ всего за восемь месяцев.

По оценкам Еврокомиссии (ЕК), до начала украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

В ЕК заявляли, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в 2022 году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕС рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить СПГ из США и Катара.

Экономика,Кристиан Линднер,Еврокомиссия,ЕС,
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