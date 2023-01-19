Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Венгрия призвала снять санкции ЕС с ряда россиян

Лера Букина

Венгрия призвала Еврокомиссию вычеркнуть из санкционного списка Евросоюза девять человек. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Венгрия призвала снять санкции ЕС с ряда россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом имена не раскрываются. Известно, что Польша не поддержала Венгрию в данном вопросе. В ближайшие дни ЕК проведет консультации по десятому пакету санкций в отношении России с постпредами стран Евросоюза. Газета подчеркивает, что Брюсселем будут представлены свои предложения.

Как заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия хочет добиться того, чтобы российская экономика из-за санкций Евросоюза погрузилась в рецессию на десятилетия. Ранее она сообщила о планах ЕС усиливать санкционное давление на Россию, а также на тех, кто оказывает ей военную помощь.

Кроме того, телеканал CNN проинформировал о планах Евросоюза ввести десятый пакет санкций против России. Согласно словам Фон дер Ляйен, новый пакет санкций во многом будет сосредоточен на исправлении лазеек в уже принятых мерах.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители