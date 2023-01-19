Венгрия призвала снять санкции ЕС с ряда россиян

Венгрия призвала Еврокомиссию вычеркнуть из санкционного списка Евросоюза девять человек. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
При этом имена не раскрываются. Известно, что Польша не поддержала Венгрию в данном вопросе. В ближайшие дни ЕК проведет консультации по десятому пакету санкций в отношении России с постпредами стран Евросоюза. Газета подчеркивает, что Брюсселем будут представлены свои предложения.
Как заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия хочет добиться того, чтобы российская экономика из-за санкций Евросоюза погрузилась в рецессию на десятилетия. Ранее она сообщила о планах ЕС усиливать санкционное давление на Россию, а также на тех, кто оказывает ей военную помощь.
Кроме того, телеканал CNN проинформировал о планах Евросоюза ввести десятый пакет санкций против России. Согласно словам Фон дер Ляйен, новый пакет санкций во многом будет сосредоточен на исправлении лазеек в уже принятых мерах.