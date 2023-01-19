Венгрия призвала снять санкции ЕС с ряда россиян

Венгрия призвала Еврокомиссию вычеркнуть из санкционного списка Евросоюза девять человек. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

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При этом имена не раскрываются. Известно, что Польша не поддержала Венгрию в данном вопросе. В ближайшие дни ЕК проведет консультации по десятому пакету санкций в отношении России с постпредами стран Евросоюза. Газета подчеркивает, что Брюсселем будут представлены свои предложения.

Как заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия хочет добиться того, чтобы российская экономика из-за санкций Евросоюза погрузилась в рецессию на десятилетия. Ранее она сообщила о планах ЕС усиливать санкционное давление на Россию, а также на тех, кто оказывает ей военную помощь.