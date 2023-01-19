Bloomberg: Россия нашла лазейку для поставок нефти в обход санкций

Bloomberg сообщил о лазейке для поставок российской нефти в обход санкций. По данным агентства, нефть из РФ начали активно смешивать в Сингапуре с другими сортами для реэкспорта.
Как отмечает агентство, в последнее время в Сингапуре стремительно растет спрос на резервуары для хранения нефти.
В то же время, по данным аналитиков Vortexa, в декабре поставки российского топлива в Сингапур резко подскочили, что «свидетельствует о потоках российского топлива, которые смешиваются и реэкспортируются по всему миру».
Глава оператора сингапурских нефтяных резервуаров и консультант трейдеров, пожелавшие остаться анонимными, заявили Bloomberg, что смешивание помогает скрыть происхождение грузов.
Агентство отмечает, что часть смешанной нефти может пойти на заправку судов в Сингапуре, еще часть можно продавать в соседние Индонезию и Вьетнам.
Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря.
В РФ заявили, что готовят ответные меры и прекратят экспорт в страны, которые поддержат ценовой потолок.
При этом потолок цен не касается нефти, прошедшей обработку за пределами России, и нефти, доставка которой не связана с морским транспортом.