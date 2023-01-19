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46 минут назад

Bloomberg: Россия нашла лазейку для поставок нефти в обход санкций

Мария Иванова

Bloomberg сообщил о лазейке для поставок российской нефти в обход санкций. По данным агентства, нефть из РФ начали активно смешивать в Сингапуре с другими сортами для реэкспорта.

Bloomberg: Россия нашла лазейку для поставок нефти в обход санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает агентство, в последнее время в Сингапуре стремительно растет спрос на резервуары для хранения нефти.

Международный гигант заработал на уходе конкурентов из России

В то же время, по данным аналитиков Vortexa, в декабре поставки российского топлива в Сингапур резко подскочили, что «свидетельствует о потоках российского топлива, которые смешиваются и реэкспортируются по всему миру».

Глава оператора сингапурских нефтяных резервуаров и консультант трейдеров, пожелавшие остаться анонимными, заявили Bloomberg, что смешивание помогает скрыть происхождение грузов.

Агентство отмечает, что часть смешанной нефти может пойти на заправку судов в Сингапуре, еще часть можно продавать в соседние Индонезию и Вьетнам.

Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря.

В РФ заявили, что готовят ответные меры и прекратят экспорт в страны, которые поддержат ценовой потолок.

При этом потолок цен не касается нефти, прошедшей обработку за пределами России, и нефти, доставка которой не связана с морским транспортом.

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