Международные резервы РФ за неделю увеличились до $592 млрд

Международные резервы РФ на 13 января 2023 года составили $592 млрд, увеличившись на 1,7% (или $10 млрд), говорится в сообщении Банка России.
"Объем международных резервов по состоянию на 13 января составил $592 млрд, увеличившись за неделю на $10 млрд, или на 1,7%, под воздействием положительной переоценки", - отмечается в сообщении.
По данным на 6 января, международные резервы РФ составляли $582 млрд.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что в результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.
Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.