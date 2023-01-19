Международные резервы РФ за неделю увеличились до $592 млрд

Международные резервы РФ на 13 января 2023 года составили $592 млрд, увеличившись на 1,7% (или $10 млрд), говорится в сообщении Банка России.

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"Объем международных резервов по состоянию на 13 января составил $592 млрд, увеличившись за неделю на $10 млрд, или на 1,7%, под воздействием положительной переоценки", - отмечается в сообщении.

По данным на 6 января, международные резервы РФ составляли $582 млрд.

О резервах

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что в результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.