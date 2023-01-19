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1 час назад

Боррель назвал срок полного отказа ЕС от российских энергоресурсов

Илья Родин

Государства Евросоюза могут добиться энергонезависимости от России до конца 2023 года, заявил в четверг, 19 января, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

Боррель назвал срок полного отказа ЕС от российских энергоресурсов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Боррель подчеркнул, что к концу текущего года практически все страны ЕС полностью избавятся от российских энергоресурсов. Он уточнил, что исключения возможны. К примеру, Венгрия по политическим причинам может сохранить закупки.

По его оценке, экономика России благодаря ограничительным мерам со стороны европейских стран «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине.

Глава дипломатии ЕС назвал готовность России к переговорам по Украине неискренней

Ранее Боррель сообщил, что в Европе обеспокоены поведением Турции. Он пояснил, что Анкара активно сотрудничает с Москвой, отказывается вводить санкции против России.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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