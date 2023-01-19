Боррель назвал срок полного отказа ЕС от российских энергоресурсов

Государства Евросоюза могут добиться энергонезависимости от России до конца 2023 года, заявил в четверг, 19 января, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.
Боррель подчеркнул, что к концу текущего года практически все страны ЕС полностью избавятся от российских энергоресурсов. Он уточнил, что исключения возможны. К примеру, Венгрия по политическим причинам может сохранить закупки.
По его оценке, экономика России благодаря ограничительным мерам со стороны европейских стран «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине.
Ранее Боррель сообщил, что в Европе обеспокоены поведением Турции. Он пояснил, что Анкара активно сотрудничает с Москвой, отказывается вводить санкции против России.