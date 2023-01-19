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1 час назад

Внешний долг России за год снизился на 100 миллиардов долларов

Lenta.ruиещё 2

К 1 января 2023 года российский внешний долг достиг 381 миллиарда долларов. С начала 2022 года его объемы снизились более чем на 20 процентов — 100,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении Центрального банка.

Внешний долг России за год снизился на 100 миллиардов долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Динамика показателя в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам», — уточняется в публикации.

С июня 2022 года Россия получила возможность обслуживать внешний государственный долг в рубля в соответствии с указом президента. Схема стала реакцией на решение США прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей Москве обслуживать свой долг в иностранной валюте.

Глава российского Минфина Антон Силуанов в сентябре прошлого года говорил, что Россия сейчас планирует производить новые заимствования исключительно на внутреннем рынке.

Экономика,Антон Силуанов,
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