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1 час назад

Вице-премьер Чернышенко заявил о беспрецедентной поддержке IT-отрасли в 2022 году

Газета.Ru

Основные показатели национальной цели «Цифровая трансформация» в 2022 году перевыполнены. Об этом на состоявшемся в Координационном центре правительства брифинге по национальной программе «Цифровая экономика» заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. Решать поставленные задачи, по его словам, помогла беспрецедентная поддержка IT-отрасли.

Вице-премьер Чернышенко заявил о беспрецедентной поддержке IT-отрасли в 2022 году
Фото: Газета.руГазета.ру

Дмитрий Чернышенко отметил, что 2022 год стал годом переориентации на новые рынки и направления, в том числе и в цифровой отрасли были достигнуты значимые результаты.

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IT-отрасли, подчеркнул он, удалось быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно выстроить совместную работу государства и бизнеса. И в этом году цифровая трансформация продолжится в том числе в новых регионах.

«Благодаря принятым мерам количество аккредитованных IТ-компаний увеличилось почти в пять раз. Если в начале 2021 года их было 4 тыс., то сейчас — почти 20 тыс. Мы также поддерживаем и IТ-специалистов. Большая часть уехавших айтишников вернулась или продолжает работать на российский рынок удаленно», — заявил Чернышенко.

Вице-премьер также выделил задачу по обеспечению технологической независимости России, которая является основой национального суверенитета. Уже сформировано 17 отраслевых комитетов, которые курируют 32 индустриальных центра компетенций, а также комитет, курирующий 12 центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО.

Чернышенко добавил, что на новых территориях, «где цифровая трансформация возникает вообще с нуля», будет возможность построить «безупречную новую цифровую архитектуру, используя самые передовые наши разработки».

Присутствовавший на брифинге министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил активное развитие цифровых государственных сервисов. По его словам, количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг увеличилось за три года больше, чем 40% и превысило в 2022 году 100 млн человек. При этом почти в четыре раза выросло количество пользователей, которые ежедневно обращаются на портал услуг — до 9,5 млн человек.

«Главный тренд 2022 года — цифровая экономика России не просто выстояла и справилась с беспрецедентными вызовами и давлением, но даже показала рост выше прогнозируемого. А еще — именно в прошлом году мы как никогда осознали, что находимся «в одной лодке»: государство, бизнес, IТ-специалисты, пользователи», — подчеркнул в своем выступлении гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Экономика,Максут Шадаев,Дмитрий Чернышенко,Сергей Плуготаренко,Правительство РФ,
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