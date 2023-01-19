Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Иран нарастил добычу нефти вопреки санкциям США

Елена Прошина

Начиная с середины 2020 года и до сегодняшнего дня, Иран нарастил добычу нефти на 40% вопреки санкциям со стороны США. Об этом в своей колонке в Bloomberg заявил Хавьер Блас.

Иран нарастил добычу нефти вопреки санкциям США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, Иран нарастил не только добычу нефти, но и ее экспорт. Тегеран смог продать большую часть энергоносителя, хранившегося на суше и в танкерах. Согласно оценкам аналитиков Vortexa, только в декабре 2022 года Иран смог экспортировать по 1,4 миллиона баррелей в день, что стало самым высоким показателем за 3,5 года. Самым крупным покупателем нефти стал Китай.

И все это при том, что Тегеран и Вашингтон не смогли достигнуть договоренностей по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Кроме того Минфин США продолжает вести санкционную политику против организаций, связанных с продажей иранского топлива. По мнению Бласа, Вашингтон либо бессилен что-то сделать с этим, либо в принципе не «желает остановить нарастающий поток топлива» из Ирана. Также колумнист предположил, что причиной бездействия США могла стать инфляции в стране, которая волнует Белый дом больше.

Экономика,Хавьер Блас,Казначейство США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители