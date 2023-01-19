Иран нарастил добычу нефти вопреки санкциям США

Начиная с середины 2020 года и до сегодняшнего дня, Иран нарастил добычу нефти на 40% вопреки санкциям со стороны США. Об этом в своей колонке в Bloomberg заявил Хавьер Блас.

По его данным, Иран нарастил не только добычу нефти, но и ее экспорт. Тегеран смог продать большую часть энергоносителя, хранившегося на суше и в танкерах. Согласно оценкам аналитиков Vortexa, только в декабре 2022 года Иран смог экспортировать по 1,4 миллиона баррелей в день, что стало самым высоким показателем за 3,5 года. Самым крупным покупателем нефти стал Китай.