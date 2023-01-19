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2 часа назад

В США начали применять чрезвычайные меры во избежание дефолта

News.ru

Минфин США начал использовать чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта, сказано в тексте письма главы финансового ведомства страны Джанет Йеллен. В послании указано, что Соединенные Штаты превысили лимит в вопросе выплаты государственного долга, установленного на уровне $31,4 трлн. Из-за превышения лимита федеральное правительство США может лишиться возможности оплачивать социальные расходы.

В США прибегли к чрезвычайным мерам во избежание дефолта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данное письмо направлено, чтобы уведомить вас <...> о чрезвычайных мерах, которые Минфин США начал принимать сегодня (19 января. — NEWS.ru), — заявила Йеллен.

Ранее замминистра финансов США Брайан Нельсон предостерег банки от жесткого соблюдения рестрикций. По его словам, из-за опасения нарушить санкционные предписания некоторые американские финорганизации проявляют «чрезмерную осторожность» и отказывают клиентам в обслуживании, обрекая их обращаться за услугами к «нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности».

Минфин США заявил об угрозе дефолта

До этого Йеллен заявила о существовании риска рецессии в американской экономике в 2023 году. При этом она подчеркнула, что не считает подобное развитие событий неизбежным.

Экономика,Брайан Нельсон,Джанет Йеллен,Казначейство США,
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