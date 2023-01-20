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1 час назад

Швейцарские экономисты: Россию покинули менее 9% компаний из ЕС и G7

Газета.Ruиещё 2

Менее 9% компаний из стран Евросоюза и Большой семерки (G7) покинули Россиюпосле начала специальной военной операции на Украине, пишет ТАСС, ссылаясь на Университет Санкт-Галлена, опубликовавшего выводы швейцарских ученых-экономистов. В сообщении университета говорится, что уход из России компаний из государств ЕС и G7 "был весьма ограниченным".

Швейцарские экономисты: Россию покинули менее 9% компаний из ЕС и G7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На момент начала Россией спецоперации на территории страны действовало 2 405 дочерних компаний 1 404 фирм из стран Евросоюза и Группы семи. Экономисты посчитали, что по состоянию на конец ноября 2022 года "менее 9% этого пула фирм отказались по меньшей мере от одного филиала в России", а в течение четвертого квартала 2022 года уровень ухода "едва ли изменился" .

"Обширные данные демонстрируют, что большое число компаний, имеющих штаб-квартиры в Евросоюзе и G7, продолжают действовать и инвестировать в России", - отмечает университет.

Ранее агентство Reuters сообщало, что подразделение нефтесервисного гиганта SLB увеличило выручку в РФ после ухода конкурентов.

Экономика,ЕС,
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