Новак оценил возможность поставок по уцелевшей ветке «Северного потока»

Пока рано говорить о поставках газа по уцелевшей ветке «Северного потока». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит «Прайм».

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Новак отметил, что все будет зависеть от результатов обследования инфраструктуры газопровода, заключения по которым еще нет.

Напомним, что 26 сентября на «Северных потоках» произошли диверсии, которые привели к утечке на трех из четырех нитках газопровода. Операторы магистрали Nord Stream AG заявляли о беспрецедентных разрушениях. В РФ по факту произошедшего инициировали дело об акте международного терроризма.