Новак оценил возможность поставок по уцелевшей ветке «Северного потока»

Пока рано говорить о поставках газа по уцелевшей ветке «Северного потока». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит «Прайм».
Новак отметил, что все будет зависеть от результатов обследования инфраструктуры газопровода, заключения по которым еще нет.
Напомним, что 26 сентября на «Северных потоках» произошли диверсии, которые привели к утечке на трех из четырех нитках газопровода. Операторы магистрали Nord Stream AG заявляли о беспрецедентных разрушениях. В РФ по факту произошедшего инициировали дело об акте международного терроризма.
«Газпром» получил доступ к обследованию места подрыва на «Северных потоках» только в октябре.