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1 час назад

В США назвали последствия дефолта для мировой экономики

Lenta.ruиещё 4

Дефолт в США приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых кризис. Об этом предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью CNN.

В США назвали последствия дефолта для мировой экономики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Минфина подчеркнула, что невозможность проводить запланированные платежи приведет к тому, что рейтинг долговых обязательств США может быть понижен. По ее словам, это определенно подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется в операциях по всему миру.

Ранее Белый дом отказался обсуждать с Конгрессом условия повышения госдолга США. Власти страны призвали законотворцев немедленно принять решение о повышении потолка госдолга.

19 января Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. В настоящее время непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов.

Госдолг США снова превысил установленный лимит

В декабре 2022 года сенатор Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что власти страны не думают о растущем внешнем долге, помогая Украине. По ее словам, американские налогоплательщики платят 1,5 миллиарда налогов в месяц, в то время как внешний долг США увеличивается примерно на 6,4 миллиарда долларов в день.

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