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1 час назад

Азербайджан удвоит экспорт газа в Европу

Илья Родин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал на экономическом форуме в Давосе, что страна планирует увеличить экспорт газа в Европу к 2027 году до 20 млрд куб. м в год. Об этом пишет «Интерфакс».

Азербайджан удвоит экспорт газа в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алиев уточнил, что 2021 году экспорт на рынок Евросоюза превысил 8 млрд куб. м, в 2023 году он составит порядка 11,6 млрд куб. м. По его оценке, это «очень быстрый рост».

Глава республики пояснил, что подписанный между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года меморандум о взаимопонимании предполагает удвоение поставок к 2027 году.

По его словам, поставки в ЕС к этому сроку составят 20 млрд куб. м минимум.

Для увеличения поставок газа из страны следует увеличить в Европе число интерконнекторов, резюмировал Алиев.

Экономика,Ильхам Алиев,ЕС,
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