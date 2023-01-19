Черногория ззахотела провести газопровода из Азербайджана до порта Бар

Черногория заинтересована в проведении газопровода из Азербайджана до порта Бар. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Черногории по результатам встречи и. о. премьер-министра республики Дритана Абазовича с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Сообщается, что Абазович подчеркнул, что Черногория заинтересована в развитии всеохватывающего сотрудничества с Азербайджаном, особенно в сфере инфраструктуры, прямых инвестиций, энергетики, в проведении газопровода из Азербайджана до черногорского порта Бар.

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"В этом контексте премьер-министр Абазович оценил, что реализация проекта Ионическо-Адриатического газопровода внесет большой вклад в стабильность и диверсификацию источников энергии, добавив, что Черногория и соседние страны благодаря развитию этого проекта будут своего рода мостом между Каспийским регионом и Западной Европой", - говорится в сообщении пресс-службы.

Премьер-министр приветствовал недавнее подписание меморандума о взаимопонимании о стратегическом сотрудничестве в области энергетики между Азербайджаном и ЕС, согласно которому Азербайджан к 2027 году удвоит поставки газа в Европу по маршруту, который также пройдет через Черногорию.

Ионическо-Адриатический трубопровод, согласно проекту, будет транспортировать азербайджанский газ в балканские страны. Он будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАП) для транспортировки газа в страны Юго-Восточной Европы. Трубопровод пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, а конечной его точкой станет Хорватия.