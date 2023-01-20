В России начали искать способ получить больше налогов с нефти

Российские власти после требования президента страны Владимира Путина начали активно обсуждать изменение принципов расчета цены на нефть, которая применяется для целей налогообложения. Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству и к одной из нефтяных компаний, пишут «Ведомости».

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В настоящее время для этих целей используется стоимость основного экспортного сорта Urals, котировки которого рассчитывает ценовое агентство Argus. На основании этих данных, собираемых и публикуемых Минэкономразвития, Минфин определяет величину налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход и пошлины.

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Наиболее реальными вариантами в правительстве считают привязку стоимости Urals к сортам Brent или Dubai Crude с определенным дисконтом. Величина его пока обсуждается, но фактически дисконт оценивается в 10-15 долларов за баррель.

Таким образом, если сейчас сборы с нефтедобывающей отрасли идут из расчета цены на нефть менее 50 долларов за баррель, то после изменений этот показатель поднимется до 71-76 долларов, исходя из текущей стоимости Brent в 86 долларов.

Российский бюджет сверстан при средней годовой цене на российскую нефть в 70 долларов за баррель, а значит, новая методология расчета позволит эти параметры удовлетворить. Фактически нефтяные компании должны будут существенно повысить выплаты в бюджет, однако формально повышения налогов не случится.

В Минфине подтвердили работу по уточнению порядка определения котировок российской нефти из-за изменения географии ее поставок. Представитель ведомства указал, что по итогам первого квартала появится сбалансированное решение, учитывающее интересы государства и бизнеса, однако говорить о его деталях пока преждевременно.

Близкий к Argus собеседник уверен, что котировки агентства после корректировки в ноябре отражают реальную стоимость российской нефти, так как собираются не только от продавцов, но и от покупателей, при условии, что они не аффилированы друг с другом. Впрочем, он признал, что данные о котировках в портах Китая и Индии, ключевых для России направлений, Argus пока не собирает, однако оценивает поставки в Сингапур, куда также идет значительный объем российской нефти.

Дисконт на российскую нефть начал расти перед введением Евросоюзом потолка цен на нефть, который поддержали также группа G7, Австралия, Норвегия и Швейцария. С момента вступления в силу этих санкций котировки Urals стабильно держатся на уровне 50 долларов за баррель. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена Urals составила 46,82 доллара.

Опрошенные изданием эксперты считают, что работа по изменению оценки стоимости нефти выглядит обоснованной. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков полагает, что цена Argus после введения европейского эмбарго имеет отношение к незначительной части поставок, а старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин полагает, что предположения о дисконте в размере более 45 долларов за баррель максимально оторвано от реальности.