России и Пакистану удалось достигнуть концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов. С таким заявлением выступил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников во время пленарного заседания межправительственной комиссии двух стран, передает РИА Новости.
Кроме того, он проинформировал о том, что представители данных стран затронули темы, которые касаются «Пакистанского потока». На вопросы, как уточнил замминистра энергетики, были предоставлены ответы.
Ранее газета Associated Press of Pakistan сообщила о том, что российский министр энергетики Николай Шульгинов и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обсудили поставки нефти и газа из России на долгосрочной основе. Также отмечалось, что сторонам удалось провести переговоры о газопроводных проектах.
Встреча чиновников была организована за день до заседания российско-пакистанской межправкомиссии.
Как заявлял ранее Шульгинов в интервью газете The Nation, речь о налаживании поставок нефти из России в Пакистан может идти после того, как будут решены логистические и финансовые вопросы
Ранее посол Исламской Республики в РФ Шафкат Али Хан проинформировал о ведении в Исламабаде переговоров о возможности закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Агентство Bloomberg писало, что власти Пакистана заявляли о намерении заключить соглашения на закупку СПГ с разными странами, в том числе и с Россией.