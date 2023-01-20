России и Пакистану удалось достигнуть концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов. С таким заявлением выступил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников во время пленарного заседания межправительственной комиссии двух стран, передает РИА Новости.

Кроме того, он проинформировал о том, что представители данных стран затронули темы, которые касаются «Пакистанского потока». На вопросы, как уточнил замминистра энергетики, были предоставлены ответы.

Ранее газета Associated Press of Pakistan сообщила о том, что российский министр энергетики Николай Шульгинов и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обсудили поставки нефти и газа из России на долгосрочной основе. Также отмечалось, что сторонам удалось провести переговоры о газопроводных проектах.

Встреча чиновников была организована за день до заседания российско-пакистанской межправкомиссии.

Как заявлял ранее Шульгинов в интервью газете The Nation, речь о налаживании поставок нефти из России в Пакистан может идти после того, как будут решены логистические и финансовые вопросы