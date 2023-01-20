Сербия объявила об обнаружении крупного месторождения золота

"В Сербии нашли богатое месторождение золота, - отметила министр в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Предварительные результаты технологических испытаний показывают, что возможно получение чистого золотосодержащего концентрата с общим коэффициентом использования золота более 93%, что в перспективе может иметь большое значение для экономики всей страны, особенно для восточной Сербии".