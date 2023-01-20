Сербия объявила об обнаружении крупного месторождения золота

Крупное месторождение золота обнаружено в Сербии. Об этом в пятницу заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Негре.
"В Сербии нашли богатое месторождение золота, - отметила министр в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Предварительные результаты технологических испытаний показывают, что возможно получение чистого золотосодержащего концентрата с общим коэффициентом использования золота более 93%, что в перспективе может иметь большое значение для экономики всей страны, особенно для восточной Сербии".
Глава министерства подчеркнула, что проект находится на этапе анализа и необходимо провести дополнительные исследования для проверки объемов месторождения.
Президент республики Александар Вучич заявлял ранее, что Сербия за последние два года значительно увеличила свои золотовалютные резервы. Он отмечал, что страна располагает запасами золота превышающими показатели 2020 года "почти в 3 раза".