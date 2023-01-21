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34 минуты назад

США грозит глобальный кризис: многие американцы потеряют работу

РИА "ФедералПресс"

Невозможность правительства США платить по своим обязательствам может привести к рецессии и глобальному кризису. Об этом заявила министр финансов Штатов Джанет Йеллен.

США грозит глобальный кризис: многие американцы потеряют работу
Фото: ТАССТАСС

«Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США», – отметила Йеллен.

По словам министра, все американцы почувствуют на себе последствия этих событий. Многие потеряют работу, добавила она. Джанет Йеллен также отметила, что невозможность Америки исполнять обязательства подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется по всему миру. Рейтинг США вследствие этого может быть понижен, пишет РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» писал, что американский полковник раскрыл безумный план США по Украине.

В США назвали последствия дефолта для мировой экономики

Экономика,Джанет Йеллен,
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