США приняли решение по российской нефти

США и ряд западных стран договорились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России. Об этом заявило министерство финансов США , передает газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что первый ценовой потолок будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (газойль, дизельное топливо), а второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).