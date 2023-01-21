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1 час назад

США приняли решение по российской нефти

Елена Прошина

США и ряд западных стран договорились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России. Об этом заявило министерство финансов США, передает газета «Коммерсантъ».

США приняли решение по российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что первый ценовой потолок будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (газойль, дизельное топливо), а второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).

Издание напоминает, что в коалицию западных стран, которые установили предельную стоимость на нефть из России, входят Европейский союз, государства G7 и Австралия.

Экономика,Казначейство США,ЕС,
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