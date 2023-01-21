США приняли решение по российской нефти

США и ряд западных стран договорились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России. Об этом заявило министерство финансов США, передает газета «Коммерсантъ».
Уточняется, что первый ценовой потолок будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (газойль, дизельное топливо), а второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).
Издание напоминает, что в коалицию западных стран, которые установили предельную стоимость на нефть из России, входят Европейский союз, государства G7 и Австралия.