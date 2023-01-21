Эксперт указал на риски для европейской экономики из-за санкций против РФ

Европейские страны идут на значительный риск, ужесточая ограничительные меры против России в нефтяной отрасли, рассказал в статье для Bloomberg обозреватель Джек Виттельс. Он добавил, что это может привести к существенным потерям для их экономик.

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Виттельс предупредил, что европейцам следует найти альтернативные источники дизельного топлива. В том случае, если это не удастся сделать, рестрикции приведут к «колоссальным расходам» в таких отраслях как сельское хозяйство и автомобильные перевозки..

По его оценке, это сильно ударит по экономикам стран ЕС, усложнит задачу по сдерживанию инфляции.

Россия в 2022 году была крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европу, напомнил эксперт. Он добавил, что из российских портов было отгружено около 220 млн. баррелей.