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23 минуты назад

Эксперт указал на риски для европейской экономики из-за санкций против России

Илья Родин

Европейские страны идут на значительный риск, ужесточая ограничительные меры против России в нефтяной отрасли, рассказал в статье для Bloomberg обозреватель Джек Виттельс. Он добавил, что это может привести к существенным потерям для их экономик.

Эксперт указал на риски для европейской экономики из-за санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виттельс предупредил, что европейцам следует найти альтернативные источники дизельного топлива. В том случае, если это не удастся сделать, рестрикции приведут к «колоссальным расходам» в таких отраслях как сельское хозяйство и автомобильные перевозки..

ЕС поможет третьим странам справиться с последствиями санкций

По его оценке, это сильно ударит по экономикам стран ЕС, усложнит задачу по сдерживанию инфляции.

Россия в 2022 году была крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европу, напомнил эксперт. Он добавил, что из российских портов было отгружено около 220 млн. баррелей.

Итальянская журналистка Вайолет Сильвестри сообщила ранее, что в начале февраля ЕС столкнется с новыми экономическими проблемами. Они будут вызваны запретом на поставки нефтепродуктов из России.

Экономика,ЕС,
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