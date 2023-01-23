В Мальте заявили о помощи ЕС заморозить российские активы

Глава МИД Мальты Ян Борг сообщил, что страна предоставила другим государствам Евросоюза информацию, которая помогла заморозить активы России более чем на $100 млн.
Об этом пишет Politico.
«Благодаря информации, предоставленной мальтийскими властями, активы, оценивающиеся в миллионы, были заморожены другими странами-членами», — передаёт слова Борга РИА Новости.
Он отметил, что в результате предоставленной информации в рамках мер против России были задержаны сухогрузы, две яхты и заморожены банковские счета.
Эти активы, как отметил глава МИД, стоят более €100 млн.
В материале уточняется, сама Мальта заморозила российские активы на 200 тысяч долларов в рамках санкций ЕС.
Ранее начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара заявил, что в стране заморозили российские активы на сумму €187 млн.
Швейцарский министр экономики, образования и исследований Ги Пармелан сообщил, что передача Украине российских активов, замороженных в Швейцарии, нарушила бы закон.