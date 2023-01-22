Во Всемирном банке прогнозируют замедление роста мировой экономики

"Речь идет о продолжительном замедлении. Это не совсем цикл, к которому мы привыкли в прошлом. Это связано с сохранением [высокого уровня] инфляции, нехваткой новых инвестиций. Сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдет сильное восстановление [мировой экономики]", - сказал он.