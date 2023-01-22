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53 минуты назад

Во Всемирном банке прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2023-2024 годах

ТАССиещё 1

Медленные темпы роста мировой экономики будут наблюдаться в течение 2023-2024 годов. Такое мнение выразил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в воскресенье в интервью британскому телеканалу Sky News.

Во Всемирном банке прогнозируют замедление роста мировой экономики
Фото: ТАССТАСС

"Речь идет о продолжительном замедлении. Это не совсем цикл, к которому мы привыкли в прошлом. Это связано с сохранением [высокого уровня] инфляции, нехваткой новых инвестиций. Сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдет сильное восстановление [мировой экономики]", - сказал он.

В этом контексте Малпасс подчеркнул важность выстраивания грамотной экономической политики для государств, которые вынуждены сокращать свои расходы и правильно расставлять приоритеты.

Экономика,Всемирный Банк,
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