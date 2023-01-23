Россия решила помочь Кубе

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что РФ работает над гуманитарными поставками продовольствия на Кубу. Об этом сообщает РИА Новости.

Абрамченко рассказала о Кубе, отвечая на вопрос о планах России по безвозмездным поставкам продовольствия беднейшим странам.

Вице-премьер отметила, что иногда это гуманитарные поставки, оплачиваемые из резервного фонда, иногда коммерческие - предоставление кредитов на покупку российского продовольствия.

«Последний пример - это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия», - подчеркнула Абрамченко.

По данным экспертов ООН, 45 африканских беднейших стран и многие другие развивающие страны импортируют зерно в основном из России и Украины. В ООН опасались, что из-за украинского кризиса и прекращения поставок зерна цены на продовольствие могут подскочить на 20 процентов.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что это может привести к голодным бунтам в беднейших странах Африки и Ближнего Востока.

В октябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что в ближайшие четыре месяца Россия безвозмездно поставит беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна.

Он отмечал, что поставки будут совершаться при участии Турции.