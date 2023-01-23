Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

В России высказались о гуманитарной помощи Кубе

Мария Иванова

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что РФ работает над гуманитарными поставками продовольствия на Кубу. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия решила помочь Кубе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Абрамченко рассказала о Кубе, отвечая на вопрос о планах России по безвозмездным поставкам продовольствия беднейшим странам.

Вице-премьер отметила, что иногда это гуманитарные поставки, оплачиваемые из резервного фонда, иногда коммерческие - предоставление кредитов на покупку российского продовольствия.

«Последний пример - это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия», - подчеркнула Абрамченко.

По данным экспертов ООН, 45 африканских беднейших стран и многие другие развивающие страны импортируют зерно в основном из России и Украины. В ООН опасались, что из-за украинского кризиса и прекращения поставок зерна цены на продовольствие могут подскочить на 20 процентов.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что это может привести к голодным бунтам в беднейших странах Африки и Ближнего Востока.

В октябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что в ближайшие четыре месяца Россия безвозмездно поставит беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна.

Он отмечал, что поставки будут совершаться при участии Турции.

Министр добавил, что с учетом урожая 2022 года Россия может заместить поставки украинского зерна и продавать свое зерно по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

Экономика,Виктория Абрамченко,Дмитрий Патрушев,ООН,ВТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители