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30 минут назад

Цена на нефть взлетела

Lenta.ruиещё 3

Цена на нефть взлетела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время торгов в понедельник, 23 января, цены на нефть продолжили рост. Стоимость марки Brent превысила 89 долларов за баррель, это произошло впервые с 1 декабря, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

В ходе вечерних торгов стоимость фьючерса Brent взлетела на 1,67 процента — до 89,09 доллара за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте рос на 0,98 процента — до 82,44 доллара за баррель. При этом утром стоимость нефти увеличилась на 0,42 процента. Позднее рост усилился до 0,56 процента, и в итоге стоимость барреля составила 88,12 доллара.

Ранее стало известно, что в последнюю неделю поставки российской нефти за рубеж упали на 22 процента (до 2,98 миллиона баррелей в сутки), причем в основном за счет тихоокеанских портов. Таким образом, большая часть роста экспорта, зафиксированного за предыдущий период, была утеряна.

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