Европе предрекли самый жесткий долговой кризис в истории

Обозреватель Bloomberg Джек Сиддерс рассказал, что в 2023 году Европа рискует столкнуться с самым мощным долговым кризисом в своей истории. Это связано с переоценкой коммерческой недвижимости, под залог которой обеспечены миллиарды долговых обязательств стран Европы.

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По словам Сиддерса, ситуация с «трофейными активами» в Лондоне и Франкфурте дает представление об ущербе, ожидающем европейских инвесторов во время «самого резкого разворота в истории».

Речь идет о сложном процессе рефинансирования офисного здания в лондонском Сити и о напряженных попытках продать Commerzbank Tower в финансовом центре Германии. Инвесторы «изо всех сил пытаются найти способы восполнить дефицит финансирования, поскольку кредитные рынки сдаются из-за быстро растущих процентных ставок».

Как отмечает Bloomberg, ссуды, облигации и другие долговые обязательства на общую сумму около 1,9 триллиона евро (практически объем всей экономики Италии) обеспечены под залог коммерческой недвижимости или пролонгированы арендодателям в Европе и Великобритании в соответствии с решением Европейского банковского управления.

Примерно 20 процентов из этой суммы, или около 390 миллиардов евро, должны быть погашены в 2023 году. Надвигающийся кризис ознаменует собой первую фактическую проверку правил, которые были разработаны после кризиса 2008 года, чтобы учесть реальные риски кредитования недвижимости.

В то же время, по оценке CBRE Group Inc., стоимость коммерческой недвижимости в Великобритании упала на 13 процентов за последний год, а в Goldman Sachs Group Inc. считают, что общий спад может превысить 20 процентов. Есть признаки того, что Германия может последовать за Британией, отмечает Bloomberg.