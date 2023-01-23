Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Глава Eni заявил, что Италия полностью откажется от газа из России зимой 2024-2025 года

Газета.Ru

Глава ведущей национальной нефтегазовой итальянской группы Eni Клаудио Дескалци назвал сроки полного отказа Италии от природного газа из России. По его словам, это произойдет зимой 2024-2025 года. Об этом Дескалци заявил в понедельник в Алжире, передает агентство РИА Новости. Глава Eni находится там вместе с премьер-министром Италии Джорджи Мелони. Визит Мелони в Алжир начался в воскресенье.

В Италии назвали сроки полного отказа от российского газа
Фото: DepositphotosDepositphotos

Говоря о перспективах обнуления поставок газа из России в Италию, нефтяник отметил, что он настроен «положительно».

«Зимой 2024-2025 года. Дело идет в правильном направлении», — цитирует агентство главу Eni.

Он также подтвердил, что Италия надеется на серьезное сотрудничество с Алжиром и расширение совместной работы в рамках отказа от российского газа. Дескалци назвал Алжир «стратегическим партнером Италии». Он уточнил, что если в 2021 году Алжир поставил Риму 21 млрд кубометров газа, то сейчас объем поставок вырос до 25 млрд кубометров. По прогнозам Дескалци, в 2023 году показатель увеличится до 28 млрд кубометров и будет превзойден в 2024-2025 годах.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», накануне алжирские власти выразили желание создать в Италии газовый хаб, через который алжирский газ поступал бы в другие страны Европы.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители