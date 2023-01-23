Глава Минфина США выступила против чеканки монеты в $1 трлн

Выпуск монеты номиналом в $1 трлн нельзя считать реальным способом избежать дефолта. Даже если денежная единица будет выпущена, руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США с большой долей вероятности ее не примет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующее заявление главы американского Министерства финансов (Минфина) Джанет Йеллен.

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Некоторые чиновники из администрации президента США Джо Байдена и представители Демократической партии ранее обсуждали возможность использования платиновых монет в случае потенциального дефолта экономики страны. Согласно предложенной схеме, Казначейство отчеканит монету номиналом в $1 трлн и внесет ее в ФРС, а затем возьмет деньги для оплаты счетов государства. Нынешняя планка максимального госдолга США в настоящее время находится на уровне $31,381 трлн, уточняется в статье.

«Федеральная резервная система, вероятно, не примет платиновую монету стоимостью 1 триллион долларов, если администрация Байдена попытается отчеканить ее, чтобы избежать нарушения лимита долга, отвергнув идею, которая была выдвинута, чтобы обойти Конгресс по этому вопросу», — говорится в материале.

Йеллен уточнила, что руководство ФРС, скорее всего, не решится пойти на такой «трюк». Это будет обусловлено большими рисками для ведомства.

«Ни в коем случае нельзя считать само собой разумеющимся, что ФРС сделает что-то, и особенно когда речь идет о таком трюке. ФРС не обязана принимать ее. Им самим решать, что делать», — заключила Йеллен.